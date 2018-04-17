Жители двух районов Уфы временно останутся без воды Фото: автор Жители двух районов Уфы временно останутся без воды Фото: автор

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» 18 и 19 апреля временно отключит воду в домах из-за проведения ремонтных работ в двух районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 18 апреля в Калининском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Первомайская, 76/1, 80.

В Кировском районе 18 апреля с 10 до 16 часов холодное водоснабжение приостановят на ул. Амурская, 1, 1а, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, а также на ул. Чапаева, 1/3, 1/4, 1/5.

19 апреля в Кировском районе с 10 до 16 часов подачу холодной воды в дома приостановят по следующим адресам:

ул. 1-я Нагорная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 17б, 19, 21, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Нечаева, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31в, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 43/1, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30б, 30а, 30в, 32, 34, 36;

ул. Грузинская, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 13/1,15,15б,15в,17,19,19а,21, 21а, 8, 10, 10а, 10б, 6, 14а, 14г,16, 18, 18а, 20, 2, 24, 26, 26а, 28а, 30, 32, 38;

ул. Пугачева, 270, 272, 276, 276/1;

ул. Некрасова, 3а, 3д.