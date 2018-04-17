Башкирия в федеральных СМИ: когда наступит пик паводка, кто получит 3 млн и почему уфимца не выпускают из больницы Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: когда наступит пик паводка, кто получит 3 млн и почему уфимца не выпускают из больницы Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В России доступность яслей выросла почти на 30%, информирует RT. При этом государству нужно активнее привлекать частный сектор к решению этой проблемы, в том числе поддерживать семейные детские сады и сертификацию нянь по опыту Башкирии, считает эксперт.

Для самой младшей группы. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, всё больше родителей имеют возможность устроить детей в ясли благодаря федеральной программе строительства детских садов, в рамках которой открывались ясельные группы. «По состоянию на 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет составила 79,8% (в 2014 году — 51,86%). Таким образом, этот показатель за последние четыре года увеличился почти на 30%. Доступность детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет находится на уровне 98,89% (в 2014 году — 91,4%)». Об этом RT рассказали в Минобрнауки РФ.

Другое важное направление в этой сфере — развитие частных яслей и детских садов. Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко пояснил RT, что, по данным Минобразования, в ясли записаны около 30% детей в возрасте до трёх лет. Большинство родителей по-прежнему растят малышей дома. «Государству нужно активнее привлекать частный сектор к решению этой проблемы, в том числе в системе социального обслуживания и здравоохранения, поддерживать семейные детские сады и сертификацию нянь по опыту Башкирии и Вологодской области», — считает Рыбальченко.

[b]Пик паводка еще не прошел.[/b] Число подтопленных территорий в большинстве регионов Приволжского федерального округа сократилось. При этом в Башкирии, где большие реки вскрылись позднее многолетних сроков из-за прохладной погоды в марте, пик паводка еще не прошел. Об этом рассказали ТАСС в региональных управлениях МЧС. Так, в Саратовской области за прошедшие сутки на большинстве рек наблюдали спад уровней воды, и хотя подтопленных территорий все меньше, в регионе продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Из-за ночных похолоданий паводок идет на спад в Чувашии, сейчас подтопленных населенных пунктов и объектов нет. Похожую ситуацию наблюдают в Ульяновской области. В регионе остаются подтопленными несколько низководных мостов. «В Башкирии число подтоплений объектов приближается к 1 тыс., из них 46 случаев спасатели держат на контроле как наиболее проблемные. Пик паводка в республике ожидают в ближайшие дни», — информирует ТАСС.

Авторынок вырос. В период с января по март 2018 года в России было продано 326,5 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи выросли на 16,5%, сообщило ИА REGNUM со ссылкой на данные агентства «Автостат». Крупнейшим авторынком страны по-прежнему остаётся Москва, в первом квартале 2018 года в столице было продано 48,5 тыс. новых легковых машин (рост продаж — 11%). Вторую позицию заняла Московская область, за обозначенный период в этом регионе было продано 27,1 тыс. автомобилей (+13%). Санкт-Петербург занял третье место с показателем 22 тыс. машин (+13%). В первую десятку регионов-лидеров по объёму продаж автомобилей вошли: Башкирия (12 тыс.; рост продаж — 22%), Самарская (10,6 тыс.; +17,5%), Свердловская (10,4 тыс.; +34,5%), Челябинская (8,9 тыс.; +28%) и Ростовская (8,6 тыс.; +11%) области.

Электробусы и «брутальные» автобусы. Как сообщает газета «Московский комсомолец», «Туймазинский завод автобетоновозов» ждет серьезное обновление. По словам гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, владеющего контрольным пакетом акций завода, «речь идёт о новых производствах, серьёзных инвестициях в автоматизацию, обучение персонала и выводе на рынок нового продукта в области прицепной техники». При этом Когогин не стал раскрывать карты и описывать «новый продукт», но заявил, что «он должен в три-четыре раза обеспечить рост объёмов производства в Туймазах, при том что мы практически не собираемся менять численность, будет очень незначительное увеличение».

Также он рассказал, какие изменения ждут завод «НефАЗ». «Понятно, что в Набережных Челнах у нас основной комплекс заводов, — объяснил он. — Но по размерам тот же завод в Нефтекамске уже выходит на одну из первых строчек в комплексе заводов. Сегодня особое внимание мы уделяем именно спецтехнике. Инвестиционный проект очень серьёзный». Как утверждает Когогин, «КАМАЗ» «вывел на рынок автобус нового облика». «Получился очень хороший дизайн, — рассказывает он. — И это невозможно было бы сделать без Нефтекамска и тех заводов, которые поставляют продукцию с территории Башкортостана, особенно в области пластиковых деталей. Облик автобуса получился брутальным, интересным, современным». Кроме того, усилиями Нефтекамского автозавода и научно-технического центра разработан новый продукт в области пассажирских перевозок — электробус.

Много объектов, работающих с нарушениями требований пожарной безопасности. МЧС России в ходе проверок ТЦ и других объектов массового пребывания людей нашло более 140 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Проверками охвачено свыше 84 тыс. объектов, в том числе 10,5 тыс. ТЦ, передает телеканал РЕН ТВ. Как рассказал главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, «на текущий момент проверено 38 тыс. объектов защиты, из них 20 тыс. совместно с органами прокуратуры. На 19 тыс. объектах выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований». Среди нарушений — эксплуатация зданий с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, противодымной защиты, автоматического пожаротушения. У более половины проверенных объектов проблемное состояние эвакуационных путей и выходов. На каждом пятом проверенном объекте персонал не знает, как действовать при пожаре. При этом наибольшее число объектов с нарушениями выявлено в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Чувашии, в Краснодарском крае, во Владимирской, Мурманской, Брянской, Костромской и Калужской областях, а также в ХМАО, отмечается в сообщении.

Операция «сельхозкооперация». «Российская газета» пишет, что указом главы республики утверждена концепция развития сельскохозяйственной кооперации в Башкортостане на 2018-2020 годы. Основная цель — оказание господдержки доходогенерирующим проектам, основанным на гражданских инициативах по объединению в кооперативы. ДГП смогут претендовать на гранты в размере до 3 млн рублей при условии софинансирования со стороны кооператива в размере не менее 9%. Список ДГП, включаемых в перечень получателей господдержки, определят в результате конкурсного отбора. Также власти намерены оказать аграриям информационно-консультационное сопровождение по созданию и развитию кооперативов, сообщило издание.

Права человека. Наибольшее количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ за 2017 год поступило от жителей Центрального федерального округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад омбудсмена Татьяны Москальковой. «Наибольшее количество обращений (15 тысяч 303) зафиксировано по Центральному федеральному округу, что составляет 36,5% от общего количества. Меньше всего обращений зарегистрировано по Дальневосточному федеральному округу — 1 тысяча 173, что составляет 2,8%», — говорится в докладе. Аппарат уполномоченного отмечает тенденцию к увеличению количества поступающих обращений из Уральского (+11,9%), Сибирского (+7,0%) и Приволжского (+3,7%) ФО. «Наблюдается рост числа обращений из Кемеровской (+96,6%), Оренбургской (+92,8%), Томской (+84,2%) областей, Республики Башкортостан (+31,4%), а также Челябинской (+27%) и Свердловской (+16,2%) областей», — уточняется в документе.

Невыездной пациент. В Доминикане сломавшего шею россиянина не выпускают из больницы из-за долгов, передает телеканал НТВ. Родители российского туриста, 25-летнего боксера-любителя из Уфы Алексея Денисова, рассказали о чрезвычайной истории: молодой человек совершил неудачный прыжок в море и сломал позвоночник. В больнице, куда его доставили, провели операцию, вот только выставленный счет для родных оказался непосильным — почти 7,5 млн рублей. Страховка может покрыть лишь незначительную часть. Состояние Алексея тяжелое, он не может самостоятельно двигаться. Сейчас главная задача — вернуть пострадавшего на родину. Но с миллионным долгом, признаются родственники, их просто могут не выпустить из медучреждения. С каждым днем сумма растет. По словам друга пострадавшего: «наша страховая пробовала нас вывезти в более дешевую клинику, но здесь не выпустили, не отдали документы». В Уфе друзья организовали сбор средств, но пока найти нужную сумму не удалось. К решению проблемы подключились российские дипломаты, сообщает корреспондент НТВ.