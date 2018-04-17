Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 76.84 ↓

17 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии эксперты ОНФ открыли на базе поискового отряда технический кружок

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане продолжают работу по реализации проекта Народного фронта «Равные возможности — детям». На базе поискового отряда, который занимается исторической реконструкцией, общественники открыли технический кружок.

«В основном к нам приходят ребята 15-17 лет, — рассказал эксперт ОНФ, руководитель кружка Виталий Кривов. — Каждый экспонат имеет свою историю, за каждым из них стоят человеческие судьбы, здесь нет случайных вещей, но есть всё, что может быть интересно мальчишкам в таком возрасте: техника, оружие, военное обмундирование. Что-то мы привезли из поисковых экспедиций, что-то собрали своими силами. Обучающиеся здесь могут также получить и практические навыки, для этого у нас верстаки, токарные станки, ручные и электрические инструменты. Самое интересное для подростков — работа по восстановлению мотоциклов, собирают машины они с удовольствием и вполне успешно».

Еще одно направление работы кружка — патриотическое. Для того чтобы восстановить предмет, найденный в ходе поисковых работ, или воссоздать событие, необходимо детальное изучение и осмысление исторических процессов.

«И, конечно, важно занять ребят настоящим делом. Если мы не хотим, чтобы они без пользы проводили время на улице, нужно предложить им альтернативу. Поэтому мы приняли решение, помимо технического кружка, привлечь подростков в поисковое движение и организовать летом совместную экспедицию», — отметил Виталий Кривов.

Теги: ОНФ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На конкурсе «Мисс Россия-2018» башкирская красавица получила диплом за лучший национальный костюм
На Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2018» башкирская красавица Земфира Байдавлетова получила диплом за лучший национальный костюм. Об этом соо
В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке
В Башкортостане прекращены поиски 15-летнего подростка. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель
Жительнице Уфы вернули похищенную отцом пятилетнюю дочь
Следственный комитет по Башкортостану расследует уголовное дело по заявлению жительницы Уфы о незаконном проникновении в жилище и самоуправстве. Как инфо
В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 1
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть