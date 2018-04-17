Фото:









Фото:

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане продолжают работу по реализации проекта Народного фронта «Равные возможности — детям». На базе поискового отряда, который занимается исторической реконструкцией, общественники открыли технический кружок.

«В основном к нам приходят ребята 15-17 лет, — рассказал эксперт ОНФ, руководитель кружка Виталий Кривов. — Каждый экспонат имеет свою историю, за каждым из них стоят человеческие судьбы, здесь нет случайных вещей, но есть всё, что может быть интересно мальчишкам в таком возрасте: техника, оружие, военное обмундирование. Что-то мы привезли из поисковых экспедиций, что-то собрали своими силами. Обучающиеся здесь могут также получить и практические навыки, для этого у нас верстаки, токарные станки, ручные и электрические инструменты. Самое интересное для подростков — работа по восстановлению мотоциклов, собирают машины они с удовольствием и вполне успешно».

Еще одно направление работы кружка — патриотическое. Для того чтобы восстановить предмет, найденный в ходе поисковых работ, или воссоздать событие, необходимо детальное изучение и осмысление исторических процессов.

«И, конечно, важно занять ребят настоящим делом. Если мы не хотим, чтобы они без пользы проводили время на улице, нужно предложить им альтернативу. Поэтому мы приняли решение, помимо технического кружка, привлечь подростков в поисковое движение и организовать летом совместную экспедицию», — отметил Виталий Кривов.