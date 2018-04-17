В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди Фото: Олег Яровиков В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -1,-6, местами до +3, днем 7-12 градусов тепла.

18 апреля днем по юго-западу региона пройдет небольшой дождь. В ночные часы от -3 до +2, днем 7-12 градусов.

19 апреля местами вероятен небольшой дождь, по югу республики до умеренного. Температура воздуха ночью 0,+5, по северу республики до -3, днем 8-13 градусов.

Во второй половине недели возрастет вероятность осадков. Из-за натекания облачности температура воздуха днем несколько понизится.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.