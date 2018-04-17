УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Православные христиане во вторник, 17 апреля, отмечают Радоницу — пасхальное поминовение усопших. Она приходится на девятый день после Пасхи. Это название этимологически связано со словами «род» и «радость» и свидетельствует, что верующие должны радоваться, поминая покойных, которые, уходя из земной жизни. Во всех храмах Русской православной церкви в этот день пройдут заупокойные богослужения, после которых, по сложившейся традиции, христиане посещают кладбища.

По уставу, поминать усопших принято каждую субботу, в этот день священники могут служить заупокойную литургию. Об умерших усиленно молятся также на третий, девятый и сороковой день по их кончине – когда, как верят христиане, душа человека поклоняется Богу и ожидает Его суда над собой.

Но есть и особенные дни в году, когда церковь возносит молитвы за всех «от века почивших православных христиан», сообщает РИА Новости. Это две Вселенские родительские субботы — Троицкая, мясопустная (предпоследнее воскресенье перед Великим постом, посвященное Страшному суду), Димитриевская суббота (поминовение воинов), а также Радоница (девятый день после Пасхи).

Согласно церковному учению, если душа человека в загробной жизни страдает от своих грехов, то молитва о ней на земле помогает ей очиститься и получить прощение от Бога. Если же усопший был праведен, то он, в ответ на молитву о нем, сам перед престолом Божиим молится за тех, кто поминает его.

В родительский день — 17 апреля 2018 года — ГУП «Башавтотранс» организует движение автобусов по специальным маршрутам до Южного и Северного кладбищ Уфы.

До Южного кладбища можно будет доехать с остановок «Округ Галле» и «БГУ», а до Северного кладбища «Тимашево» с остановок ДК «УМПО» и «Колхозный рынок».

По маршруту «ДК УМПО-п.Тимашево» будут работать 18 автобусов марки Нефаз, маршрут №505, время работы маршрута с 8.00 до 20.00 часов, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «Колхозный рынок – п. Тимашево» будут работать 16 автобусов марки Нефаз, маршрут №535, время работы маршрута с 8.00 до 20.00, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «Округ Галле – Южное кладбище» будут работать 25 автобусов марки Нефаз, маршрут №520, время работы маршрута с 8.00 до 18.00 часов, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «БГУ-Южное кладбище» будут работать 6 автобусов марки Нефаз, маршрут №530, время работы маршрута с 8.00 до 18.00 часов, интервал движения 10 минут.

Отправление всех автобусов будет производится по наполняемости. Стоимость проезда будет установлена по действующим на городских маршрутах тарифам – 25 рублей за наличный расчет, 20 рублей по транспортным картам.