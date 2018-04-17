Госдума вводит ограничение на прописку в квартирах или домах Фото: ИА «Башинформ» Госдума вводит ограничение на прописку в квартирах или домах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Продажу микрoдолей в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц, сообщают «Известия».

Прописаться получится только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. Ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.

Соответствующий законопроект готовы поддержать в кабмине. Эксперты уверены, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами».

Поправки в Жилищный кодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения...» в декабре 2017 года внесли депутаты Госдумы единороссы Павел Крашенинников, Александр Сидякин , а также Галина Хованская («Справедливая Россия»).