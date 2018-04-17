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17 апреля Вторник

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В Башкирии молодые депутаты начинают обучение в «Школе фермера»

ПОЛИТИКА

В Башкирии молодые депутаты начинают обучение в «Школе фермера» Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии молодые депутаты начинают обучение в «Школе фермера» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Обучение участников, прошедших конкурсный отбор в рамках проекта «Школа фермера», инициированного Ассоциацией молодых депутатов РБ совместно с МСХ РБ начинается во вторник, 17 апреля в 17.00. Прием заявок от потенциальных участников был завершен 10 апреля, сообщили в Ассоциации молодых депутатов.

Конкурсный отбор проходил два дня. На рассмотрение экспертной комиссии были представлены проекты в различных областях сельского хозяйства: овцеводство, пчеловодство, рыбоводство, скотоводство, агротуризм, выращивание грибов и др. Наибольшую активность проявили начинающие и действующие фермеры из Уфимского, Баймакского и Архангельского районов РБ. Всего со всех муниципалитетов республики поступило около 70 заявок, что более чем в 2 раза превысило число мест для обучения.

13 апреля были объявлены имена тех, кто в первом потоке начнет обучение фермерскому делу в рамках проекта. В этом списке оказались 30 человек.

В программе «Школы фермера» — азы бизнес-планирования, личностное развитие, экономика и финансы КФХ, юридический блок, тренинги по маркетингу и продажам, курс по проектной деятельности и работе с инвесторами. Также обучающиеся посетят действующие КФХ и пообщаются с успешными фермерами.

Публичная защита доработанных проектов участников Школы состоится в середине мая. Участие в мероприятии примут представители органов власти, инвесторов, общественных организаций, банков и ретейла. Десять лучших проектов получат поддержку от Министерства сельского хозяйства РБ, Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей.

Теги: Ассоциация молодых депутатов РБ
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