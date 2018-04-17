У сотрудников ГИБДД Башкирии появятся беспилотные помощники? Фото: автор У сотрудников ГИБДД Башкирии появятся беспилотные помощники? Фото: автор

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане следить за порядком на дорогах планируют с помощью квадрокоптеров. По информации региональной Госавтоинспекции, в качестве эксперимента один беспилотный летательный аппарат был запущен в небо над Кармаскалинским районом. Квадрокоптер зафиксировал случай выезда автомобиля на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД это правонарушение зарегистрировали.

В Госавтоинспекции Башкортостана пока на балансе квадрокоптеров нет. В ведомстве отметили, что в некоторых регионах МВД уже закупили данный вид техники. Их опыт будет исследован и в случае положительных результатов будет применен в Башкирии, особенно на аварийно-опасных участках автодорог.

Стоит отметить, что квадрокоптеры успешно зарекомендовали себя при мониторинге паводковой ситуации в регионе. Как сообщало агентство «Башинформ», спасатели Башкирии использовали четыре квадрокоптера для осмотра зоны подтопления в селе Зубово Уфимского района.