Жители Башкирии проверят свои знания о событиях Великой Отечественной войны Фото: автор Жители Башкирии проверят свои знания о событиях Великой Отечественной войны Фото: автор

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана 21 апреля смогут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. По всей России и за рубежом пройдет международное тестирование на знание истории. Мероприятие организует Молодежный парламент при Государственной Думе в третий раз. В Башкортостане координатором акции является Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ.

Задания к тесту составят ведущие ученые МГУ имени М.В. Ломоносова. За 30 минут участникам предложат ответить на 30 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды, включая современные события России. Проверить свои знания смогут все желающие независимо от возраста, пола или уровня образования. Сделать это можно будет на специальных площадках, список которых опубликуют ко дню сдачи теста, или ответить на вопросы онлайн на сайте кдгр.рф.

Историческое испытание является анонимным, итоги среди регионов подводятся по общим показателям: пол, возраст, средний балл. Каждый участник сможет узнать свои результаты по номеру бланка.

В Башкирии основной площадкой проведения масштабной акции станет уфимский мультимедийный Исторический парк «Россия — Моя история». Мероприятие начнется в 11.00 по местному времени.

По данным организаторов, в 2017 году участниками тестирования стали 20 816 жителей республики. Башкирия заняла второе место среди субъектов страны по количеству участвовавших.