В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке Фото: МВД по РБ В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке Фото: МВД по РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прекращены поиски 15-летнего подростка. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель Белебея Дмитрий К. ушёл из дома 8 апреля текущего года и пропал. Школьника разыскивали полицейские и волонтеры.

Среди особых примет указывались татуировки: на левой стороне груди – птица на колючей проволоке, на правой руке с внутренней стороны – две розы синего цвета, с наружной стороны – три розы синего цвета.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, на днях подросток был найден живым и здоровым.

«Поиски несовершеннолетнего завершены. Подросток передан родителям», — проинформировали в ведомстве. Подробности того, где молодой человек все это время был, где его нашли, почему ушел из дома — не раскрываются.