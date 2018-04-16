Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке

ОБЩЕСТВО

В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке Фото: МВД по РБ

В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке Фото: МВД по РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прекращены поиски 15-летнего подростка. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель Белебея Дмитрий К. ушёл из дома 8 апреля текущего года и пропал. Школьника разыскивали полицейские и волонтеры.

Среди особых примет указывались татуировки: на левой стороне груди – птица на колючей проволоке, на правой руке с внутренней стороны – две розы синего цвета, с наружной стороны – три розы синего цвета.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, на днях подросток был найден живым и здоровым.

«Поиски несовершеннолетнего завершены. Подросток передан родителям», — проинформировали в ведомстве. Подробности того, где молодой человек все это время был, где его нашли, почему ушел из дома — не раскрываются.

Теги: поиск пропавших
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике
На конкурсе «Мисс Россия-2018» башкирская красавица получила диплом за лучший национальный костюм
На Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2018» башкирская красавица Земфира Байдавлетова получила диплом за лучший национальный костюм. Об этом соо
В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 1
Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист
Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегиче
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть