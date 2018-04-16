В одной из школ Башкирии три года не решали проблему пожарной безопасности Фото: автор В одной из школ Башкирии три года не решали проблему пожарной безопасности Фото: автор

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана утвердил решение Кумертауского межрайонного суда и обязал городскую администрацию выделить необходимую сумму на обеспечение пожарной безопасности в школе.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, проверка надзорного ведомства выявила, что с 2015 года в школе Кумертау не были устранены нарушения противопожарных правил, выявленные инспекторами пожарного надзора. Например, в здании была неисправна часть ограждения на крыше, не испытаны пожарные лестницы.

В свою очередь, муниципалитет не выделял достаточно средств на устранение этих нарушений, что создавало угрозу жизни и здоровью обучающихся, так как в случае возникновения чрезвычайной ситуации неисправность пожарных лестниц и кровельных ограждений могла повлиять на эвакуацию. Прокурор города обратился в суд.

Верховный суд РБ отклонил доводы апелляционной жалобы администрации города об отсутствии её вины в произошедшем и признал законными требования прокуратуры. Надзорное ведомство держит на контроле исполнение судебного решения.