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16 апреля Понедельник

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Жительнице Уфы вернули похищенную отцом пятилетнюю дочь

ОБЩЕСТВО

Жительнице Уфы вернули похищенную отцом пятилетнюю дочь Фото: сайт СКР по РБ

Жительнице Уфы вернули похищенную отцом пятилетнюю дочь Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет по Башкортостану расследует уголовное дело по заявлению жительницы Уфы по факту незаконного проникновения в жилище и самоуправства. Как информировало агентство «Башинформ», днем 2 апреля текущего года бывший супруг уфимки с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома по улице Софьи Перовской в Кировском районе. Мужчины скрылись вместе с малышкой в неизвестном направлении. Женщина обратилась в следственное управление с заявлением о похищении отцом ее пятилетней дочери.

«В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при активном содействии оперативных сотрудников органов МВД по РБ и Челябинской области удалось установить местонахождение 29-летнего подозреваемого и задержать его. Полицейские установили и местонахождение ребенка в одной из съемных квартир Магнитогорска. Пятилетнюю девочку уже вернули матери», — сообщили в пресс-службе СКР по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также процессуальный статус остальных участников происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: поиск пропавших, СКР по РБ
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