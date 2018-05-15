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«Фосагро-Волга» предупреждает: в Поволжье участились попытки мошенничества в отношении сельхозтоваропроизводителей

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

«Фосагро-Волга» предупреждает: в Поволжье участились попытки мошенничества в отношении сельхозтоваропроизводителей Фото: ИА «Башинформ»

«Фосагро-Волга» предупреждает: в Поволжье участились попытки мошенничества в отношении сельхозтоваропроизводителей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

За последнее время в ООО «ФосАгро-Волга» обратились несколько сельскохозяйственных производителей, получивших от неизвестных юридических лиц предложения о приобретении продукции, якобы произведенной предприятиями «ФосАгро», по сниженной цене и на условиях предоплаты.

Эти юридические лица пытаются вести переговоры от имени ООО «ФосАгро-Волга», могут использовать фальшивые фирменные бланки и печати, могут подделывать подписи менеджеров ООО «ФосАгро-Волга» для заключения фиктивных договоров поставки. После получения предоплаты мошенники исчезают.

ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА

• В фиктивном договоре получателем средств указывается третье лицо.

• Электронные письма (mail.ru, yandex.ru, gmail.com и другие), либо с доменов со схожими наименованиями (пропускаются или меняются местами отдельные буквы, к примеру: phosAGo, phosaRGo, phosEagro; добавляются символы или целые слова, к примеру: phos-agro, phosagro-group,ph-agro).

• Переговоры ведутся с использованием интернет-мессенджеров (таких как: Viber, WhatsApp, Telegram и другие).

ЧТО ДЕЛАТЬ

• Соблюдать должную осмотрительность при проведении переговоров, заключении договоров и перечислении денежных средств.

• Убедиться, что предполагаемый контрагент — действительно ООО «ФосАгро-Волга» (ИНН 5225002704). По возможности рекомендуем посетить офисы в Казани или Нижнем Новгороде, или перезвонить по телефонам офисов, чтобы убедиться, что переговоры с вами ведет уполномоченный сотрудник компании.

• Всегда проверять идентичность реквизитов поставщика продукции (ООО «ФосАгро-Волга») и получателя денежных средств (ООО «ФосАгро-Волга») в договоре. Удостовериться, что в договоре не указаны третьи лица.

При поступлении сомнительных предложений обратиться в «ФосАгро-Волга»:

• по телефону: 8-843-20-20-748, 8-843-20-20-731, 8-831-216-22-90;

• по электронной почте: kazan@phosagro.ru, volga@phosagro.ru .

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

• Единственно верными являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать: http://phosagro.ru/Contacts/.

• Вся деловая переписка Группы «ФосАгро» осуществляется с электронных ящиков @phosagro.ru, @phosagro.com

• Проверяйте адресную строку сайта. При общей схожести самой страницы (оформления страницы), действительные «ФосАгро»: http://phosagro.ru и http://phosagro.com

• Работники Группы «ФосАгро» ведут переговоры посредством телефона и

корпоративного E-mail. В работе НЕ используются интернет мессенджеры (такие как:

Viber, WhatsApp, Telegram и другие).

Если Вы все же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции «ФосАгро», сообщайте:

по телефонам:

• Телефон горячей линии службы безопасности: +7 (8202) 59-32-32.

• Тел. ООО «ФосАгро-Волга»: 8-843-20-20-748, 8-843-20-20-731, 8-831-216-22-90.

• по электронной почте help@phosagro.ru.

Группа «ФосАгро» ведет работу по предотвращению действий мошенников во всех регионах РФ. Подробная информация о предотвращенных случаях мошенничества размещена на сайте Группы «ФосАгро» — www.phosagro.ru.

Теги: мошенничество, ФосАгро
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