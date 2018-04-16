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16 апреля Понедельник

Уфа   °

В уфимском Управлении гражданской защиты уже год живет спасенный его сотрудниками попугай

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском Управлении гражданской защиты уже год живет спасенный его сотрудниками попугай.

В апреле прошлого года обессиленного и замерзающего волнистого попугайчика обнаружили спасатели на козырьке крыльца собственного отряда. Несмотря на то, что без помощи и крыши над головой птица долго бы не прожила, попугай отчаянно боролся за вольный образ жизни и упрямо не давался в добрые руки своих спасителей. Но вскоре силы покинули его, и сотрудник ПСО смог взять его в руки. Отчаянного попугайчика принесли в расположение отряда и временно заселили в учебный класс. Время шло, и никто не приходил за своим пернатым любимцем. Попугаю придумали новое имя, принесли клетку, и вот уже год Холматрик живет в одной большой семье — в коллективе спасателей и оперативных дежурных.

Птица быстро привыкла к новым людям и стала совершенно ручной. Недавно к нему подселили Даму, и теперь у попугая есть своя полноценная семья.

Теги: птицы
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