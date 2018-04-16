В Башкирии, несмотря на приметы, в мае решили пожениться 453 пары Фото: Олег Яровиков В Башкирии, несмотря на приметы, в мае решили пожениться 453 пары Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии, несмотря на приметы, в мае решили пожениться 453 пары. Свадьба в жизни каждого человека является одним из самых важных событий. Есть поверье, что люди, которые регистрируют брак в мае, будут маяться. А вот по данным статистики, как раз среди тех, кто поженились в мае, разводов меньше. И если люди, не веря ни в какие приметы, все-таки решают пожениться в этом месяце, это значит, что они действительно уверены в своем решении, говорят работники ЗАГСов.

Но все же некоторые молодожены до сих пор подвержены суевериям, и доля брачующихся в эти дни падает. Как сообщили агентству «Башинформ» в Госкомитете РБ по делам юстиции, по состоянию на 13 апреля изъявили намерение пожениться в мае 453 пары. Но это не окончательные цифры, говорят специалисты. Возможна ускоренная регистрация брака, непосредственно в день подачи заявления. По закону, это возможно при наличии следующих обстоятельств: беременность будущей жены; серьезная болезнь жениха или невесты; недавнее рождение малыша; наличие непосредственной угрозы для жизни будущих супругов. Например, в прошлом году в мае образовалось 1033 новые семьи, а в мае 2016 года — 924 пары скрепили союз узами брака.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», Уфа занимает четвертое место в России по обеспеченности ЗАГСами среди городов-миллионников на каждые 100 тысяч жителей, опережая по этому показателю 11 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.