В Уфе обсудили истечение сроков полномочий председателя ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина Фото: Олег Яровиков В Уфе обсудили истечение сроков полномочий председателя ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 16 апреля, в Уфе на заседании президиума Духовного управления мусульман Республики Башкортостан обсудили истечение сроков полномочий председателя управления Нурмухамета Нигматуллина. В состав президиума ДУМ РБ входят заместители муфтия, руководители учебных заведений, наиболее авторитетные имам-мухтасибы районов и городов республики. Заседание прошло с участием приглашенных представителей Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ.

Муфтий Нурмухамет-хазрат довел до членов президиума информацию о своей встрече с Главой республики. На встрече говорилось об истечении сроков полномочий председателя в текущем году и перспективах развития ДУМ Башкортостана. Проведение очередного пленума ДУМ РБ, на котором предстоит выдвижение кандидатов на должность председателя (муфтия), запланировано на 20 сентября 2018 года.

Также в результате обсуждения актуальных вопросов деятельности духовного управления, члены президиума приняли решение о необходимости создания оргкомитета по подготовке очередного отчетно-перевыборного съезда управления, который пройдет 21 ноября. Руководителем оргкомитета избран директор медресе им. М. Султановой Ильдар Малахов.