Лилия Гумерова: «Задача расширения международного сотрудничества в области инновационной деятельности является актуальной» Фото: пресс-служба СФ РФ Лилия Гумерова: «Задача расширения международного сотрудничества в области инновационной деятельности является актуальной» Фото: пресс-служба СФ РФ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В его рамках первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова представила модельный закон «О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции (услуг)», направленный на формирование национальной региональной инновационной политики государств-участников СНГ.

«В условиях перехода экономики государств-участников СНГ на инновационный путь развития задача расширения международного сотрудничества в области инновационной деятельности является очень актуальной. Этот документ направлен на создание модельной правовой основы для проведения совместных исследований и кооперации в области разработки и производства инновационной продукции. Реализация модельного закона поможет создать единый целостный механизм правового регулирования на базе уже сложившихся институтов национального законодательства, уменьшить количество нормативно-правовых актов, действующих в сфере инновационной деятельности государств-участников СНГ, повысить на законодательном уровне регулирование части отношений в области инновационной деятельности», — отметила сенатор от Башкортостана.

По ее словам, общие подходы при осуществлении инновационной деятельности будут способствовать упрощению осуществления сотрудничества и расширению кооперации в сфере инновационной деятельности между государствами-участниками СНГ.

«При подготовке документа исследованы не только аспекты национального законодательства, но и регионального права с точки зрения комплексного системного регулирования международных региональных отношений в данной сфере», — сказала Лилия Гумерова.