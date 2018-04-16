В Башкирии добровольная пожарная команда получила федеральный грант в 1 млн рублей Фото: администрация Учалинского района В Башкирии добровольная пожарная команда получила федеральный грант в 1 млн рублей Фото: администрация Учалинского района

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Добровольная пожарная команда Учалинского района приняла участие в федеральном конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Конкурсная комиссия МЧС России определила девять победителей из 29 организаций из нескольких регионов. По результатам конкурса Учалинская ДПК стала единственным победителем из Башкортостана и обладателем федерального гранта в размере 1 млн рублей.

Основная идея проекта учалинских добровольцев — практическое обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения и правильным действиям в экстремальной ситуации, в связи с этим средства гранта будут направлены на приобретение соответствующего оборудования и снаряжения. Планируется приобретение манекена для отработки реанимационных действий, подростковых спасательных жилетов и гидрокостюмов, складных носилок, палаток, плавательных средств, другого оборудования. Дети получат практические навыки безопасного поведения в быту, на водных объектах, в лесу, оказания первой помощи при ожогах, отравлениях, переломах, кровотечениях и других травмах, проведения сердечно-легочной реанимации, обучатся правильным действиям при пожаре, наводнении и других чрезвычайных ситуаций. Обучение будет проходить во время летних школьных каникул на базе детских оздоровительных лагерей района.

«В наших школах преподается предмет ОБЖ, но у детей нет возможности на практике отработать приемы и способы безопасной жизнедеятельности в условиях, приближенных к реальным. Проект дает подросткам такую возможность», — отметил первый заместитель главы администрации Учалинского района, руководитель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Гилязетдинов.

Как отметили в администрации муниципалитета, для учалинских добровольцев это не первая победа в конкурсах республиканского и федерального уровня. Полученные ранее грантовые средства были направлены на приобретение современного аварийно-спасательного оборудования, на реализацию программы оказания помощи одиноким престарелым гражданам по замене устаревшей электропроводки, развитие молодежного общественного добровольческого движения.