Башкирия в числе регионов, где торговые центры работают без разрешения - МЧС России Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в числе регионов, где торговые центры работают без разрешения - МЧС России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 400 российских торговых центров, которые были переоборудованы из складов и производственных зданий, не имеют разрешения на ввод и эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

«Ситуация усугубляется также наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующих разрешений на ввод и эксплуатацию. В ходе проверок установлено более 400 таких объектов», — сказал Ринат Еникеев.

По его словам, при проверке выявлены 460 торгово-развлекательных центров, переоборудованных из зданий производственного и складского назначения.

«Строительство и реконструкция 152 объектов в нарушение законодательства о техническом регулировании осуществлялась без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, которые отражают специфику противопожарной защиты таких уникальных зданий», — добавил эксперт.

Ринат Еникеев отметил, что наибольшее количество торговых центров, эксплуатируемых без разрешения, найдено в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Магаданской, Свердловской областях.

Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.