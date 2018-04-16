УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии пройдет православный женский фестиваль, приуроченный к празднованию Дня жен-мироносиц. Этот праздник посвящен обычным женщинам — Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его до последней минуты, сообщили в Уфимской епархии. Фестиваль по благословению Главы Башкортостанской митрополии состоится 22 апреля 2018 года.

Православные женщины Уфимской епархии вместе смогут встретить радость праздника, познакомиться поближе и пообщаться в этот праздничный день, получить новую информацию, поделиться опытом социальной работы, работы с детьми и молодежью, познакомиться с работой детских и молодежных организаций, Сестричеств и групп милосердия Уфимской епархии, принять участие в мастер-классах.

Фестиваль можно посетить с детьми, всей семьей. Для детей будет организовано игровое пространство.Фестиваль откроется в Конгресс-холле в 13.00, пояснили в епархии.