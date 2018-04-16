УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стартовал прием заявок на шестой по счету Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018». В Приволжье проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. За пять лет форум стал самой посещаемой площадкой среди региональных фестивалей России, сообщили в аппарате ГФИ.

В прошлом году заявки на участие в форуме подали 829 молодых новаторов из Башкирии. Традиционно представители республики — одни из самых ярких участников интеллектуального праздника. Так, грантополучателями в прошлом году стали студенты Башкирского государственного аграрного университета Катерина Малютина и Алмаз Гатауллин за разработки в области сельского хозяйства, Тимур Юсуфов из Уфимского государственного авиационного технического университета — за идею создания электромотоцикла «E-Ti». Сегодня студенты продолжают работу над своими уникальными проектами.

Стать участником «iВолги» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Прием заявок завершится 21 мая.

В этом году форум пройдет на поляне на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа.