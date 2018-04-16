Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

16 апреля Понедельник

Уфа   °

Запущена регистрация участников Молодежного форума «iВолга-2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стартовал прием заявок на шестой по счету Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018». В Приволжье проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. За пять лет форум стал самой посещаемой площадкой среди региональных фестивалей России, сообщили в аппарате ГФИ.

В прошлом году заявки на участие в форуме подали 829 молодых новаторов из Башкирии. Традиционно представители республики — одни из самых ярких участников интеллектуального праздника. Так, грантополучателями в прошлом году стали студенты Башкирского государственного аграрного университета Катерина Малютина и Алмаз Гатауллин за разработки в области сельского хозяйства, Тимур Юсуфов из Уфимского государственного авиационного технического университета — за идею создания электромотоцикла «E-Ti». Сегодня студенты продолжают работу над своими уникальными проектами.

Стать участником «iВолги» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Прием заявок завершится 21 мая.

В этом году форум пройдет на поляне на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа.

Теги: молодежный форум, iВолга, iИволга-2018
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике
Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист
Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегиче
Жители трех районов Уфы останутся без воды
Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 17 и 18 апреля временно отключит холодную воду в трех районах башкирской столицы. Как сообщ
Что подорожало в Башкирии больше всего – статистика
Больше всего за неделю в Башкирии подорожали овощи. По сравнению с 2 апреля, цены на морковь, свежую капусту и картофель поднялись на 2,5 – 6,3 процента
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть