УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Власти в регионах разместили на своих сайтах уже более 460 баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». 19 баннеров размещено в Башкортостане. Активисты Народного фронта проанализировали, насколько охотно власти откликаются на просьбу разместить на официальных сайтах баннеры проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это нужно для того, чтобы максимальное количество граждан получило возможность повлиять на качество дорог в стране. Выяснилось, что на интернет-ресурсах органов власти различных уровней размещены уже более 460 баннеров. В числе лидеров — Московская область: здесь ссылки на интерактивную карту ОНФ разместили 42 органа власти, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

Большинство региональных и муниципальных властей готовы делиться на своих интернет-страницах информацией о проекте ОНФ. 34 ссылки на «Карту убитых дорог» можно найти на сайтах органов власти в Новосибирской области. При этом с самой картой власти работают пока не очень охотно: из 163 участков, добавленных жителями на «Карту убитых дорог», капитально отремонтированы только 20, ямочный ремонт проведен на 24 дорогах, три дороги включены в планы ремонта на текущий год.

В Амурской области баннеры проекта можно найти на 24 сайтах администраций муниципальных образований. Среди них — администрации Ромненского, Михайловского, Архаринского районов, городов Тынды, Райчихинска, Зеи. Также ссылка на интерактивную карту дорожного проекта ОНФ размещена на сайте министерства транспорта и строительства Амурской области. В регионе власти идут навстречу и в вопросах ремонта дорог: 73,5% добавленных на карту участков либо отремонтированы капитально, либо ямочно, либо добавлены в планы ремонта. По этим показателям субъект входит в пятерку лучших в стране.

На 22 интернет-ресурсах размещены баннеры проекта во Владимирской области. Они украшают сайт администрации региона и все сайты муниципальных районов и городских округов. Во Владимирской области на «Карту убитых дорог» в 2017 г. жители нанесли 398 участков, из них на 234 уже был проведен капитальный или ямочный ремонт. В план ремонта на 2018 год включены 28 участков.

По 19 баннеров размещено в Республике Башкортостан и Белгородской области, 18 — в Удмуртской Республике, по 17 — в Мурманской области и Республике Коми, Карачаево-Черкесской Республике и Костромской области, 12 баннеров размещены на сайтах различных органов власти в Брянской области и Пермском крае.

«В середине февраля нашему проекту исполнился год. За это время на карту было добавлено более 27 тысяч участков дорог. Из них капитально отремонтированы более 3,1 тысячи участков, проведен ямочный ремонт на 3,6 тысячи участков, более 1,8 тысячи — включены в планы ремонта по разным программам. Что касается баннеров, то в некоторых регионах мы пока только отправили запросы на их размещение на сайтах. Надеемся, что до конца года появятся еще 500 баннеров «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», благодаря чему принять участие в нашем проекте и повлиять на качество дорог в стране смогут еще больше граждан», — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Координатор проекта добавил, что пока не разместили баннеры власти 20 регионов. Среди них Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Магаданская, Омская, Псковская, Ростовская, Ярославская, Тюменская области, города Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ставропольский и Забайкальский края, Ненецкий автономный округ, Республики Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чувашская Республика.