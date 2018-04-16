В Башкирии поручено усилить меры безопасности при выполнении работ в колодцах Фото: из открытых источников В Башкирии поручено усилить меры безопасности при выполнении работ в колодцах Фото: из открытых источников

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Правительство Башкирии поручило ряду профильных министерств и ведомств усилить меры по предупреждению производственного травматизма и гибели при выполнении работ в колодцах, котлованах и траншеях. Оперативное совещание с руководителями территориальных структур федеральных органов исполнительной власти сегодня провел премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

В частности, на повестку совещания была вынесена информация о трагическом происшествии, случившемся 13 апреля в Уфе, в кафе-ресторане «Пристань» на улице Бельской. В результате несоблюдения мер производственной безопасности при работе в колодце погибли пять человек. К выяснению причин трагедии подключились следственные органы. По версии следствия, один из работников стал спускаться в колодец, чтобы включить воду, и потерял сознание. Увидев это, остальные сотрудники бросились ему на помощь, но также потеряли сознание и скончались от отравления метаном.

«Компетентные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны развернуть системную профилактическую работу в этом направлении», — заявил Рустэм Марданов.

По информации Государственной инспекции труда в республике, Башкирия является регионом с высоким уровнем смертельного травматизма при осуществлении работ в колодцах насосных станций (КНС). За период 2016-2017 годов в регионе было зафиксировано 10 таких несчастных случаев. Как сообщало агентство, в связи с этим в республике были начаты плановые проверки по приведению КНС в нормативное состояние.