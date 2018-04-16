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16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе в Родительский день запустят дополнительные автобусы

ОБЩЕСТВО

В Уфе в Родительский день запустят дополнительные автобусы Фото: Олег Яровиков

В Уфе в Родительский день запустят дополнительные автобусы Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Родительский день (Радоницу), 17 апреля, для жителей Уфы организуют дополнительные автобусные маршруты до кладбищ.

В 11 и 13 часов от остановки транспорта «Новороссийская» (военкомат) отправятся автобусы до Балановского кладбища в Демском районе столицы Башкирии. В это же время стартует транспорт до Южного кладбища.

Справка

Родительский день или Радоница — день всеобщего, то есть «вселенского», общецерковного поминовения усопших. В Русской православной церкви поминовение установлено для того, чтобы после Светлого праздника Пасхи верующие могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова.

Теги: Родительский день, Радоница
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