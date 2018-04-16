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УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На 93-м году жизни скончалась известная поэтесса и прозаик Фания Гафаровна Чанышева, сообщил собкор «ТНВ» в Уфе Фанис Фатхи.

Фания Гафаровна Чанышева родилась 1 сентября 1926 года в деревне Старо-Кузеево Буздякской волости Белебеевского кантона Башкирской АССР, ныне село Кузеево Буздякского района Башкортостана. Принадлежит к старинному роду касимовских дворян-мурз. Росла и воспитывалась в многодетной крестьянской семье. Колыбельные песни матери, задушевные стихи отца, который был поэтической натурой, произведения Габдуллы Тукая и Мажита Гафури рано пробудили в ее душе любовь к поэзии и литературе.

Верная спутница жизни на долгие годы легендарного поэта Гилемдара Рамазанова, Фания Гафаровна трудилась редактором в Башкнигоиздате, литературным сотрудником журнала «Учитель Башкирии». Эти годы, наполненные большой творческой работой, сыграли определенную роль в ее дальнейшей писательской судьбе.

В 1974 году в Башкнигоиздате на башкирском языке вышел в свет ее первый стихотворный сборник под названием «Мгновения жизни», куда вошли размышления автора о виденном и пережитом. Вскоре вышла еще одна книга стихов «До сих пор еще в памяти», которая также привлекла внимание читателей и критиков. Затем последовали очередные стихотворные и прозаические сборники «Здравствуй, светлый день!», «Лед и пламя», «Встреча с любовью», «Печальные тропинки», «Осенние цветы», «Сад моей жизни» и другие книги. В 1980 году Фания Чанышева вступила в писательский союз.

Творчество писательницы хорошо знают и в соседнем Татарстане. В 2005 году в Таткнигоиздате вышел сборник Фании Чанышевой под названием «Годы, овеянные песнями», куда вошли ее стихи и воспоминания.

Фания Чанышева является заслуженным работником культуры Башкирской АССР, лауреатом премии им. Г. Рамазанова.

Прощание с покойной состоится 17 апреля в Уфе в 12 часов во дворе дома по улице Пархоменко, 97, похороны — на мусульманском кладбище.