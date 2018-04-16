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16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии Тотальный диктант писали несовершеннолетние осужденные воспитательной колонии

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Одной из площадок проведения акции «Тотальный диктант» в этом году стал компьютерный класс школы Стерлитамакской воспитательной колонии.

Отрывок из романа Гузель Яхиной «Дети мои» писали 11 воспитанников учреждения. Они признались, что, несмотря на сложность задания, получили положительные эмоции, и изъявили желание проверить свою грамотность еще раз. Некоторые уже запланировали свое участие в акции в следующем году.

По информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике, ученики, допустившие наименьшее количество ошибок в диктанте, будут поощрены на итоговой школьной линейке. Учителя и администрация учреждения выразили надежду, что в будущем число воспитанников, проверяющих свои знания с помощью «Тотального диктанта», возрастет.

Справка. В Стерлитамакской воспитательной колонии содержатся несовершеннолетние осужденные из различных регионов России. Большинство подростков осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Теги: Тотальный диктант, осужденные, УФСИН по РБ
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