УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Одной из площадок проведения акции «Тотальный диктант» в этом году стал компьютерный класс школы Стерлитамакской воспитательной колонии.

Отрывок из романа Гузель Яхиной «Дети мои» писали 11 воспитанников учреждения. Они признались, что, несмотря на сложность задания, получили положительные эмоции, и изъявили желание проверить свою грамотность еще раз. Некоторые уже запланировали свое участие в акции в следующем году.

По информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике, ученики, допустившие наименьшее количество ошибок в диктанте, будут поощрены на итоговой школьной линейке. Учителя и администрация учреждения выразили надежду, что в будущем число воспитанников, проверяющих свои знания с помощью «Тотального диктанта», возрастет.

Справка. В Стерлитамакской воспитательной колонии содержатся несовершеннолетние осужденные из различных регионов России. Большинство подростков осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.