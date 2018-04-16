УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Предприятия и организации Башкортостана могут принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Акции и мероприятия крупнейшей в России природоохранной акции пройдут с 21 апреля по 21 мая. В этом году она будет организована в пятый раз при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Минприроды России.

Субботник стартует в московском парке «Сокольники». В течение месяца под флагом «Зеленой весны» пройдут тысячи экологических мероприятий. Добровольцы соберут оставшийся после зимы мусор на улицах родных городов и поселков, в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов. Предполагается задействовать около 2,5 млн волонтеров, представителей государственных и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы.

Для участия в мероприятиях «Зеленой весны» необходимо пройти регистрацию на сайте Всероссийского экологического субботника.

В рамках акции пройдут конкурсы на лучший видеосюжет или текст для песни о субботнике «Зеленая весна». Итоги будут подведены в Москве 5 июня, где во время торжественного мероприятия в честь Дня эколога победителям конкурса и самым активным участникам субботника вручат призы.