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16 апреля Понедельник

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Виктория Краснова из Башкирии признана лучшим специалистом МФЦ в России

ОБЩЕСТВО

Виктория Краснова из Башкирии признана лучшим специалистом МФЦ в России Фото: Олег Яровиков

Виктория Краснова из Башкирии признана лучшим специалистом МФЦ в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Виктория Краснова — главный специалист операционного зала МФЦ в Сибае признана одним из победителей в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2017 года. Об этом сообщили в ФКП Росреестра по Башкирии.

Победители всероссийского конкурса определялись по четырем номинациям:

«Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

Всего на конкурс в 2017 году поступило 167 заявок от 66 субъектов Российской Федерации.

Традиционно самой массовой по количеству поданных на конкурс заявок стала номинация «Лучший универсальный специалист МФЦ», в которой регионы выдвинули 60 своих кандидатов.

Итоговая оценка конкурсантов формировалась по результатам рассмотрения предоставленных ими анкет, фото- и видеопрезентаций, индивидуальных интервью. В ходе интервью оценивался уровень профессиональной компетентности кандидатов, а также их личные качества, необходимые для работы с заявителями.

Лауреаты конкурса «Лучший многофункциональный центр России» будут награждены благодарностями правительства и Минэкономразвития страны.

Теги: МФЦ, конкурс
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