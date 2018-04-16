В центре Уфы устраняют последствия усадки асфальта
В центре Уфы устраняют последствия усадки асфальта Фото: администрация Уфы
В центре Уфы устраняют последствия усадки асфальта Фото: администрация Уфы
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на улице Октябрьской революции, возле дома № 58, образовалась усадка дорожного полотна около бордюра. В данный момент коммунальщики ремонтируют участок дороги, опасное место огорожено сигнальными лентами. Городские власти просят водителей по возможности объезжать этот отрезок улицы, чтобы избежать пробок. Неполадки будут устранены в ближайшее время, проинформировали в мэрии.