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В уфимском Управлении по опеке рассказали о судьбе 3-летнего Альберта, которому искали родителей на телеканале «Россия-1»

ОБЩЕСТВО

В уфимском Управлении по опеке рассказали о судьбе 3-летнего Альберта, которому искали родителей на телеканале «Россия-1» Фото: скрин видео

В уфимском Управлении по опеке рассказали о судьбе 3-летнего Альберта, которому искали родителей на телеканале «Россия-1» Фото: скрин видео

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Управлении по опеке и попечительству Уфы рассказали о судьбе трехлетнего Альберта, который воспитывается в одном из детских учреждений города. В минувшее воскресенье мальчику искали родителей в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия-1».

У Альберта с рождения нарушен слух. В Дом ребенка он попал, когда ему было около полутора лет. Его маму лишили прав, в графе «отец» — прочерк. Из-за проблем со слухом у мальчика наблюдается некоторое отставание в развитии речи, но интеллект у него полностью сохранен, рассказывают воспитатели. В настоящее время он носит слуховой аппарат. Педагоги активно занимаются с ним, малыш начинает произносить новые звуки. В Доме ребенка уверены, что динамика развития у Альберта положительная, и уже в ближайшее время появятся новые результаты.

«Мы очень надеемся, что у Альберта появятся мама и папа, и он обязательно догонит своих сверстников и будет радоваться этой жизни в новой любящей семье», — говорит психолог учреждения.

«После показа сюжета на телеканале «Россия-1» шквала звонков с желанием взять в семью Альберта, к сожалению, не было, — рассказала начальник информационного отдела Управления по опеке и попечительству Айгуль Чишкова. — Были звонки из нашей республики, из Санкт-Петербурга, но готовых кандидатов пока нет. Нельзя сказать, что причина такой неактивности в инвалидности мальчика. Детей с ограниченными возможностями тоже усыновляют, и с ДЦП, и различными другими диагнозами».

По информации ведомства, на конец марта на учете в органах опеки столицы состоят 2035 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Примерно 5% детей имеют установленную инвалидность. В настоящее время около 88% детей устроены в семьи.

Видеосюжеты о детях из Уфы, которые также ищут родителей, можно посмотреть на сайте информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт». В настоящее время в базе данных имеются данные о 53 ребенке из Башкортостана, с четырьмя из них уже знакомятся потенциальные родители. За время сотрудничества Уфы с проектом «Видеопаспорт» удалось устроить в семьи 68 детей-сирот из детских учреждений столицы.

Теги: опека и попечительство
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