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В соцсетях запустили флешмоб в поддержку уфимца, пострадавшего в Доминикане - видео с места ЧП

ОБЩЕСТВО

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку уфимца, пострадавшего в Доминикане - видео с места ЧП Фото: Инстаграм

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку уфимца, пострадавшего в Доминикане - видео с места ЧП Фото: Инстаграм

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

25-летний уфимец неудачно прыгнул в воду, отдыхая в Доминиканской Республике. Итог — перелом позвоночника, повреждение спинного мозга и паралич всех конечностей. В местной клинике Алексею Денисову в срочном порядке провели операцию, а после выставили счет на 120 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

Как сообщало агентство «Башинформ», парень находится за границей вместе с другом. Мама и близкие пострадавшего жителя столицы Башкирии просят помочь всех неравнодушных. Для этого активисты запустили в социальных сетях флешмоб #ВернемАлексеяДомой.

Для достоверности все денежные переводы публикуются, а в доказательство произошедшего друг опубликовал видео с места происшествия.

На данный момент неравнодушные земляки и другие россияне собрали для Алексея Денисова около миллиона рублей. Необходимо еще семь.

Теги: ЧП, флешмоб, ВернемАлексеяДомой
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