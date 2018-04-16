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16 апреля Понедельник

Уфа   °

Башкирия в федеральных СМИ: когда госязыков больше, чем республик; неприятный осадок от матча; если мешают врачам

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Путин потребовал наказывать за мешающие врачам действия. В 2017 году в Уфе скончался мужчина, к которому врачи скорой помощи не могли попасть из-за пьяного соседа.

Если мешают врачам. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по привлечению к ответственности людей, которые мешают врачам. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на сайт Кремля. Отмечается, что на этот шаг президент пошел после встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта 2018 года. «7 декабря 2017 года в Уфе умер мужчина, к которому врачи скорой не могли попасть из-за пьяного соседа. Летом 2017 года в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям», — напомнили в издании.

Чтобы «Салават» был в лидерах. Новый главный тренер и обновленный состав уфимского «Салавата Юлаева» должны обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума, проходившего 12-14 апреля. Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору». 4 апреля «Салават Юлаев» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эрккой Вестерлундом. 11 апреля на этот пост назначен Николай Цулыгин, который входил в тренерский штаб финского специалиста, напомнили в агентстве.

«Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы "Салават Юлаев" был в лидерах лиги, тем более что финансирование клуба нормальное и не сокращалось», — отметил глава Башкирии.

Паводок отступает, об этом информируют «Вести. Ру». В частности, в Воронежской области в некоторых районах вода ушла. В зоне затопления 143 дома и 700 участков. Пятнадцать мостов все еще находятся под водой. «Половодье и в Башкирии: непростая ситуация сложилась в поселке Зубово. Сейчас паводок стал понемногу отступать. Освободились от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 участков и 17 домов. Социально значимых и потенциально опасных объектов в зоне подтопления нет», — рассказали на новостном портале.

РЕН ТВ предлагает посмотреть видео того, как в Уфе река вышла из берегов и затопила поселок Зубово. «Река Берсувань вышла из берегов и за пару часов затопила больше 80 участков — около двухсот жителей остались без электричества», — говорится в сюжете.

Первый канал по этому поводу сообщает, что «самая сложная обстановка в Приволжском округе. Режим чрезвычайной ситуации действует в двух районах Пензенской области и в Башкирии... В зоне подтопления в Волгоградской области на этой неделе оказались в общей сложности больше 300 тысяч жителей», информирует телеканал.

Попали под охрану. В Башкирии утвердили границы зоны охраны трёх объектов культурного наследия регионального значения в Уфе, сообщает RT со ссылкой на портал правительства региона. Под охрану попали объекты «Дом Степанова-Зорина», «Дом жилой Винокурова» и «Дом, где жил русский учёный, академик Любавский М.К.». Также определены режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в этих зонах, добавили в RT.

«Языкам везде у нас дорога», так называется статья в газете «Коммерсантъ», в которой говорится, что «Минобрнауки призвали изменить ФГОС для их изучения в школах». Как пишет издание, «Министерство образования и науки РФ «по политическим мотивам» блокирует право регионов на обязательное изучение языка республики в школе. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, которые провели исследование реализации языковых прав в российском образовании… Для урегулирования конфликта нужно пересмотреть госстандарты обучения, считают эксперты».

«Языковой конфликт, вновь ставший актуальным в России, имеет юридические предпосылки», — констатировал в газете директор центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Речь идет о протестах в регионах, связанных с изучением государственных языков республик. Отмечается, что «самый громкий скандал разразился в Татарстане, после того как власти сочли изучение татарского языка в школах необязательным. По аналогичной причине многочисленные митинги в сентябре 2017 года также прошли в Башкирии». В республиках прошли прокурорские проверки законности обязательного изучения государственного языка субъекта в школах. Проверки начались после того, как в июле 2017 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле заявил, что изучение русского языка в республиканских школах не должно ущемляться. Позицию президента поддержали в Минобрнауки, рассказывает издание. Как выяснилось, в России 21 республика установила государственный язык. При этом государственных языков больше, чем республик, говорится в газете. Так, в Карачаево-Черкесии их пять, в Кабардино-Балкарии — два, в Крыму — два, в Мордовии — два. «Позиция прокуратуры состояла в том, что изучение обязательного языка республики является вмешательством региональных органов в формирование содержания образования, а также нарушением права на выбор языка обучения, — пояснил Янкевич. — В соответствии с законодательством содержание образования регулируется в федеральных государственных образовательных стандартах». Как сообщили «Ъ» в Минобрнауки, «публичные масштабные обсуждения» новой версии ФГОС пройдут в мае-июне 2018 года.

«ЦСКА вырвал ничью в игре с «Уфой», Головин чудом избежал удаления». Так, в двух предложениях Матч ТВ рассказывает о воскресном футбольном поединке в Уфе, который завершился со счетом 1:1. Сообщается, что 15 апреля «Уфа» и ЦСКА сыграли вничью в матче 26-го тура РФПЛ. У хозяев забил Дмитрий Сысуев, гостей от поражения спас Ахмед Муса. На спортивном телеканале отметили, что в первом тайме «Александр Головин шипами ударил соперника, но получил только желтую карточку».

После игры главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что расстроен ничейным результатом в матче с московским ЦСКА. Об этом сообщает РИА Новости. «Ничья оставила неприятный осадок. В первом тайме было только несколько комбинаций, перестраховывались, робко играли в атаке. Во втором тайме здорово начали, было достаточное количество моментов, чтобы увеличить счет, просто уйма. Вместо этого пропустили мяч. Естественно, мы не можем быть довольны результатом», — сказал Семак.

Теги: СМИ, Путин, скорая помощь, паводок, ХК «Салават Юлаев», хоккей, культура, языковая политика, футбол, ФК «Уфа»
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