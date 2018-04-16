В Уфе прекращены поиски пропавшей без вести 31-летней Аиды Куликовой Фото: Соцсети В Уфе прекращены поиски пропавшей без вести 31-летней Аиды Куликовой Фото: Соцсети

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Пропавшую без вести в Уфе 31-летнюю Аиду Куликову нашли. Как рассказали агентству «Башифнорм» волонтеры движения по поиску людей в республике, женщина жива и уже находится с родными. Подробности ее исчезновения уточняются.

Жительница деревни Орловка Кармаскалинского района Башкирии пропала 10 апреля после выписки из 21-й уфимской больницы. При себе у нее были паспорт и выписка.