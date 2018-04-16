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Молодые ученые из УГНТУ внедрили уникальную концепцию инженерной профориентации #NEFTT

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ОБЩЕСТВО

Молодые ученые из УГНТУ внедрили уникальную концепцию инженерной профориентации #NEFTT

Фото: пресс-служба УГНТУ

Молодые ученые из УГНТУ внедрили уникальную концепцию инженерной профориентации #NEFTT

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В УГНТУ состоялось креативное инженерное событие для школьников Башкортостана, финальный этап школы «Нефтепереработка как большая кухня», реализуемой в рамках концепции инженерной профориентации #NEFTT. Автором уникальной инженерной концепции является аспирант УГНТУ Айгюль Шадрина.

За несколько часов 100 лучших школьников со всей республики вручную собрали огромный нефтеперерабатывающий завод в человеческий рост из картона, пластмассы, фонариков и т.д. Модуль под названием «Мой первый завод» стал итоговым этапом интенсивного полугодового учебного курса, разработанного молодой командой из УГНТУ под руководством Айгюль Шадриной в составе Асгата Ягудина, Анастасии Саитгареевой и Булата Хайрльварина. Уникальность концепции заключается в применении подхода под названием Edutainment (от слова «education» — образование и «entertainment» — развлечение). По словам авторов, концепция #NEFTT позволяет любому жителю планеты быстро и эффективно понять базовые процессы нефтепереработки и основные тренды в области мировой ресурсной политики.

Высокую оценку знаний, полученных участниками, дали 20 приглашенных экспертов: профессиональные нефтяники, профессора УГНТУ, архитекторы, люди различных возрастов и профессий. Школьники в формате живого общения провели экскурсию по огромной модели завода, представили технологические особенности, и даже провели игровую встречу с инвесторами.

Декан технологического факультета УГНТУ и член жюри Рахимов высоко оценил уровень подготовки школьников.

«Башкирия является одним из основных центров нефтепереработки и нефтехимии. Традиции, которые нам оставили наши деды и отцы, мы должны передать молодёжи. Без развития нефтехимии и нефтепереработки у нас будущего нет. Проделана большая работа. Иногда даже студентам не просто объяснить, как происходят те или иные процессы, а здесь занимались школьники. И теперь они достаточно хорошо разбираются в этих вещах. Для ученика — это высокий уровень», — сказал он.

По результатам рейтингования, выпускники концепции #NEFTT были посвящены в молодые инженеры, и получили награды в различных номинациях, в том числе дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, номинацию на международную школьную премию им. Гуса Арчи, а также были вне конкурса зачислены в Клуб молодых инженеров ПрофТЕЛЕПОРТ УГНТУ. Памятным подарком каждому участнику стала настоящая инженерная каска, символизирующая высокую ответственность (по аналогии с «кольцом инженера» в Канаде).

«Это была безумно интересная работа. Наша команда на 100% доказала то, что edutainment-подход полностью применим в сфере нефтяного образования. Более того, концепция инженерной профориентации #NEFTT позволяет даже школьнику разобраться в основах такой сложной области промышленности как нефтепереработка. Отдельного внимания заслуживает профориентационный эффект. Практически все наши участники просто «влюбились» в профессию нефтяника, прочувствовав на себе игровую роль и оператора, и инноватора, а сегодня еще и конструктора завода. За пять месяцев обучения, количество участников не только не упало, но и возросло! Думаю, мы оправдали доверие УГНТУ и Федерального агентства по делам молодежи, поддержавших нашу идею,» — рассказала автор проекта Айгюль Шадрина.

Конечно, команда разработчиков концепции #NEFTT не планирует останавливаться на достигнутом. Молодые ученые уже получили несколько предложений по дальнейшему развитию проекта и подготовили более ста различных инженерных образовательных модулей. Кроме того, ребята готовят к выпуску интерактивную книгу, в ярком и понятном формате презентующую основы нефтеперерабатывающей промышленности.

Теги: угнту
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