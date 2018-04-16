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16 апреля Понедельник

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Правительство Башкирии объявило о проведении конкурса «Лучший по профессии»

ОБЩЕСТВО

Правительство Башкирии объявило о проведении конкурса «Лучший по профессии» Фото: Олег Яровиков

Правительство Башкирии объявило о проведении конкурса «Лучший по профессии» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республиканское правительство объявило о проведении в 2018 году конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соответствующее распоряжение опубликовано 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

За звание лучшего в этом году поборются сварщики, лаборанты химического анализа, слесари-сантехники, кумысоделы, кондитеры и каменщики.

В качестве резерва определены также номинации конкурса «Лучший лесоруб» и «Лучший водитель троллейбуса», отмечается в документе.

Теги: правительство РБ, конкурс профмастерства
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