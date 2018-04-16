Делегация ученых из Башкортостана побывала с визитом в Пекинском политехническом университете Фото: пресс-служба УГНТУ

Делегация ученых из Башкортостана побывала с визитом в Пекинском политехническом университете Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Состоялся визит делегации ученых из Башкортостана в составе ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина, президента АН РБ Альфиса Гаязова, академика-секретаря АН РБ, профессора Докичева и директора ГНПП «Пилот» Алимбекова в совместный Университет МГУ- Пекинский политехнический университет в городе Шэньчжэнь (КНР).

Делегацию сопровождали генеральный директор технологической компании «Цзеливо» (Пекин) Чжан Вэй Му, Председатель Совета «Управляющей инвестиционной компании «Чжуншань Лянчуанг» Ли Юнтай, генеральный директор технологической компании «Дунмин» Хуан Шуану. Встречали делегацию представители руководства Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

В рамках визита участники встречи посетили постоянный кампус Совместного университета, оценив масштабы строительства и «Высотку МГУ» в Китае, затем состоялась экскурсия по временному кампусу. Гостей впечатлили инфраструктура временного кампуса и темпы развития Совместного университета.

Встреча прошла дружественно и конструктивно. Коллеги из Башкортостана проявили интерес во взаимовыгодном сотрудничестве в области науки и технологий, культурных и образовательных обменов, совместного проведения научных мероприятий, проектами развития научных центров, организации курсов и летних программ. Участники встречи активно интересовались дальнейшим развитием Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне и обсудили перспективные направления сотрудничества с вузами республики.