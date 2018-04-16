В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас
В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас Фото: Росгвардия по РБ
В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас Фото: Росгвардия по РБ
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Житель Стерлитамакского района в выходные на рыбалке нашел боеприпас. 67-летний мужчина шел по берегу Белой в поисках места для рыбалки и увидел в воде в куче мусора очертания снаряда. Пенсионер решил сообщить об этом в полицию. На место выехала инженерно-техническая бригада ОМОН. Саперы извлекли подозрительный предмет и установили, что это учебный артиллерийский снаряд. Взрывчатого вещества в нем нет, муляж опасности не представляет, сообщили в пресс-службе Росгвардии.