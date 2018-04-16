Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас

ОБЩЕСТВО

В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас Фото: Росгвардия по РБ

В Башкирии рыбак нашел в реке Белой боеприпас Фото: Росгвардия по РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Стерлитамакского района в выходные на рыбалке нашел боеприпас. 67-летний мужчина шел по берегу Белой в поисках места для рыбалки и увидел в воде в куче мусора очертания снаряда. Пенсионер решил сообщить об этом в полицию. На место выехала инженерно-техническая бригада ОМОН. Саперы извлекли подозрительный предмет и установили, что это учебный артиллерийский снаряд. Взрывчатого вещества в нем нет, муляж опасности не представляет, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Теги: Росгвардия, саперы, снаряд
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике
Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист
Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегиче
Жители трех районов Уфы останутся без воды
Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 17 и 18 апреля временно отключит холодную воду в трех районах башкирской столицы. Как сообщ
Что подорожало в Башкирии больше всего – статистика
Больше всего за неделю в Башкирии подорожали овощи. По сравнению с 2 апреля, цены на морковь, свежую капусту и картофель поднялись на 2,5 – 6,3 процента
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть