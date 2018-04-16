В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия Фото: Олег Яровиков В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 15 апреля на улице Владивостокская, 4/2, в одной из расселенных квартир Пострадавших нет, сообщили в Управлении гражданской защиты по Советскому району.

Данный дом дважды был признан аварийным и включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Часть жителей дома была расселена в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов, решением суда статус «аварийный» у дома был снят. В нескольких квартирах дома продолжают проживать жильцы, которые отказались переселяться. Ранее им были предложены варианты переселения в безопасное и комфортное жилье.

В доме по улице Владивостокской падение балки произошло в уже расселенной квартире, жильцы которой в настоящее время проживают в современном комфортном жилье. Жильцам, продолжающим жить в аварийном доме, было предложено переехать в Чрезвычайный фонд, однако от этого варианта они также отказались.