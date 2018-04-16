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16 апреля Понедельник

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Парламентарии Башкирии проверили свою грамотность

ПОЛИТИКА

Парламентарии Башкирии проверили свою грамотность Фото: пресс-служба Госсобрания

Парламентарии Башкирии проверили свою грамотность Фото: пресс-служба Госсобрания

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии приняли участие в акции «Тотальный диктант». Центральной площадкой акции в Уфе стал Дом Государственного Собрания. Вместе с депутатами сюда пришли и многие жители города, пожелавшие проверить свои знания русского языка. Текст, который подготовила автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, диктовал известный телеведущий Кирилл Кукош.

«Парламент республики традиционно поддержал акцию по проверке знания русского языка, в которой ежегодно участвуют тысячи людей по всему миру, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Акция способствует повышению грамотности среди населения. Подготовка к диктанту и участие в нем – это в первую очередь работа на себя, которая помогает выявить пробелы в знании русского языка. А они могут обнаружиться у каждого, даже у человека с высоким уровнем образования, поскольку русский язык – один из наиболее сложных в мире».

Тотальный диктант – ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В этот раз диктант написали на 3 000 площадках в 1 000 населенных пунктах 75 стран. В Башкортостане диктант писали в Уфе, Белорецке, Бирске, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Стерлитамаке и селе Раевский. Только в столице республики для всех желающих свои двери распахнули 32 площадки в вузах, школах, библиотеках, госучреждениях. Кроме того, диктант можно написать и в онлайн-режиме, независимо от местонахождения. В прошлом году Тотальный диктант объединил 200 тысяч человек по всему миру.

Теги: «Тотальный диктант», Госсобрание РБ
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