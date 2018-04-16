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16 апреля Понедельник

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В столице Башкирии воздух прогреется до +8°

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии воздух прогреется до +8° Фото: автор

В столице Башкирии воздух прогреется до +8° Фото: автор

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в первый день рабочей недели синоптики не прогнозируют осадков. Только в северо-восточных районах возможен небольшой дождь со снегом. Ожидается западный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем прогреется до +3, +8°.

Завтра, 17 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +2,-3°, в отдельных районах до -9°, днем +7,+12.

Теги: погода
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