Единороссам напомнили о необходимости придерживаться открытой модели праймериз Фото: пресс-служба Единой России Единороссам напомнили о необходимости придерживаться открытой модели праймериз Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Региональные отделения «Единой России» должны придерживаться открытой модели предварительного голосования (ПГ) и не искать политической аргументации, с тем чтобы отклониться от нее. Такое заявление сделал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России».

«Ряд региональных отделений партии выразили желание отклониться от базовой модели предварительного голосования. Возможность таких отклонений в обязательном порядке согласовывается с Президиумом Генерального совета. Хочу сказать, что впредь мы подобные просьбы, наверное, даже не будем выносить на Президиум, а сразу отправлять отрицательные ответы», – заявил Турчак.

Он напомнил, что XVII Съезде «Единой России» было принято решение о том, что предварительное голосование (ПГ) на кампаниях любого уровня проводится исключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей, а не только членов партии. Применение иных моделей возможно, если количество избирателей не превышает 1000.

«Я понимаю, когда есть объективные причины: стихийное бедствие, тип расселения, как, например, в Якутии, иные причины, объективно препятствующие собрать в Единый день предварительного голосования избирателей на счетных участках — тогда мы можем рассмотреть такую мотивацию. На мой взгляд, политическая аргументация — это чаще всего субъективная оценка. Субъективные факторы во внимание приниматься не будут. Не надо включать артиллерию, она не тяжелая для партии», – подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, существовали примеры в регионах, когда партия уходила от более конкурентной модели предварительного голосования и в результате не только теряла перспективных сторонников, но уровень поддержки на выборах. «Зачем мы принимает решения съездом, чтобы потом запускать череду исключений? Это неправильно, это «ящик Пандоры» для партии», – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Позицию Турчака поддержали и члены Президиума Генсовета, в частности, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов, сенатор Вячеслав Тимченко, депутаты Госдумы Андрей Макаров и Александр Сидякин, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов.

В итоге всем регионам в переходе на другие модели предварительного голосования было отказано.