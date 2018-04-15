В Уфе проверили качество питьевой воды Фото: ИА «Башинформ» В Уфе проверили качество питьевой воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» представило очередной отчет по качеству питьевой воды в столице Башкирии.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», на период паводка такой отчет ежедневно публикуется на официальном сайте предприятия и портале городской администрации.

Согласно представленному отчету, из-за подъема уровней рек в водопроводной системе Уфы ухудшения качества воды не зафиксировано.

«Мы контролируем качество воды в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество на границе своей эксплуатационной ответственности — внешние водопроводные сети до ввода в здание», — подчеркнули в МУП «Уфаводоканал».

По результатам эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды за 15 апреля видно, что содержание фенола в воде составляет менее 0,0003 мг на литр (норматив – не более 0,001), нефтепродуктов – 0,05 мг на литр (норматив – 0,1).

Кроме того, в воде отсутствуют микробы и бактерии.

На время паводка количество точек отбора в распределительной сети возрастает с 25 до 40-45 точек в день.

Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля увеличена в три раза, пояснили в учреждении.