УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В понедельник 16 апреля состоится внеплановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Башкирии, в ходе которой будет осуществляться передача сигнала «Внимание всем!».

С 11 до 12 часов по местному времени на территории всей республики будут звучать сирены.

Электросирены кратковременные, длительностью до 30 секунд. В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях — необходимая мера безопасности. Она позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.

«Внимание всем» — предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.