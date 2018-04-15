Жители трех районов Уфы останутся без воды Фото: Олег Яровиков Жители трех районов Уфы останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 17 и 18 апреля временно отключит холодную воду в трех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 17 апреля в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Пионерская, 11, 13, 13/1, 15, 16, 20, 22, 22/1;

ул. Нефтяников, 18, 18/1, 20;

пер. Садовый, 23а;

ул. Черемуховая, 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26;

пос. Новые Черкассы.

В Калининском районе в этот же день с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Фронтовых Бригад, 32а, 34а, 36а и бульваре Т. Янаби, 4.

18 апреля в Калининском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Первомайская, 76/1, 80.

В Кировском районе 18 апреля с 10 до 16 часов холодное водоснабжение приостановят на ул. Амурская, 1, 1а, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, а также на ул. Чапаева, 1/3, 1/4, 1/5.