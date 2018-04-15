Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

15 апреля Воскресенье

Уфа   °

Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист

ОБЩЕСТВО

Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист Фото: Олег Яровиков

Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегическому развитию Башкирского государственного университета Рустем Ахунов. Об этом сообщается на сайте БашГУ со ссылкой на Федеральное агентство научных организаций РФ (ФАНО).

Рустем Ринатович Ахунов — доктор экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). В 2000 году окончил экономический факультет БашГУ, в 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Прошел также обучение в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в Высшей школе корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Европейском университете (Швейцария). Под руководством Рустема Ахунова экономический факультет БашГУ был реорганизован в Институт экономики, финансов и бизнеса и стал ведущим научно-образовательным региональным центром экономического и управленческого профилей. В 2017 году Рустем Ахунов успешно прошел обучение по образовательной программе для высшего звена руководства университетов (ректоров и проректоров), управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, руководителей среднего и крупного бизнеса, предпринимательства, социальной и научной сферы в Московской школе управления «Сколково». 2018 году ему присуждена докторская степень на основе публичной защиты диссертации.

Научная и профессиональная деятельность Рустема Ахунова связана с вопросами региональной экономики. Он является разработчиком Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года в части раздела по территориальному развитию. Автор и соавтор более 155 научных публикаций.

Теги: наука, УФИЦ РАН, назначения, кадры
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Доминикане 25-летний уфимец сломал позвоночник при прыжке в море – требуется помощь неравнодушных
В Доминикане произошел несчастный случай с 25-летним уфимцем Алексеем Денисовым, который отдыхал там с другом. Неудачный прыжок в море обернулся для мол
В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт – ведутся ремонтные работы
В Уфе на улице Бакалинской, при въезде к дому №22 по улице Айской, рядом с колодцем образовался глубокий провал части дорожного полотна. По информации м
Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температур
Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов
В Башкортостане по состоянию на 12.00 14 апреля остаются подтопленными: 71 придомовая территория, 17 жилых домов в шести населенных пунктах и один участ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть