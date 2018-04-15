Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист Фото: Олег Яровиков Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегическому развитию Башкирского государственного университета Рустем Ахунов. Об этом сообщается на сайте БашГУ со ссылкой на Федеральное агентство научных организаций РФ (ФАНО).

Рустем Ринатович Ахунов — доктор экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). В 2000 году окончил экономический факультет БашГУ, в 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Прошел также обучение в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в Высшей школе корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Европейском университете (Швейцария). Под руководством Рустема Ахунова экономический факультет БашГУ был реорганизован в Институт экономики, финансов и бизнеса и стал ведущим научно-образовательным региональным центром экономического и управленческого профилей. В 2017 году Рустем Ахунов успешно прошел обучение по образовательной программе для высшего звена руководства университетов (ректоров и проректоров), управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, руководителей среднего и крупного бизнеса, предпринимательства, социальной и научной сферы в Московской школе управления «Сколково». 2018 году ему присуждена докторская степень на основе публичной защиты диссертации.

Научная и профессиональная деятельность Рустема Ахунова связана с вопросами региональной экономики. Он является разработчиком Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года в части раздела по территориальному развитию. Автор и соавтор более 155 научных публикаций.