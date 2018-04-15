Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

15 апреля Воскресенье

Уфа   °

Участников «Тотального диктанта» в столице Башкирии стало гораздо больше

ОБЩЕСТВО

Участников «Тотального диктанта» в столице Башкирии стало гораздо больше Фото: totaldict.ru

Участников «Тотального диктанта» в столице Башкирии стало гораздо больше Фото: totaldict.ru

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице «Тотальный диктант» написали в этом году 1 906 человек на 31 площадке. Из них — 1 860 русскоязычных участников на 30 площадках и 46 иностранцев, изучающих русский язык, писали тест TruD на специально выделенной площадке.

Для сравнения: в прошлом году «Тотальный диктант» в Уфе написали 1 547 человек.

«Сразу после диктанта команда профессиональных филологов приступила к проверке работ. Свою оценку можно будет узнать после 18 апреля на уфимской странице сайта totaldict.ru. Следовательно, количество отличников будет известно к концу следующей недели – 19-20 апреля. Церемония награждения отличников состоится, предположительно, в начале мая», — сообщила соорганизатор масштабной образовательной акции Альфия Кутлуева.

Теги: тотальный диктант
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Доминикане 25-летний уфимец сломал позвоночник при прыжке в море – требуется помощь неравнодушных
В Доминикане произошел несчастный случай с 25-летним уфимцем Алексеем Денисовым, который отдыхал там с другом. Неудачный прыжок в море обернулся для мол
В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт – ведутся ремонтные работы
В Уфе на улице Бакалинской, при въезде к дому №22 по улице Айской, рядом с колодцем образовался глубокий провал части дорожного полотна. По информации м
Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температур
Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов
В Башкортостане по состоянию на 12.00 14 апреля остаются подтопленными: 71 придомовая территория, 17 жилых домов в шести населенных пунктах и один участ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть