Участников «Тотального диктанта» в столице Башкирии стало гораздо больше Фото: totaldict.ru Участников «Тотального диктанта» в столице Башкирии стало гораздо больше Фото: totaldict.ru

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице «Тотальный диктант» написали в этом году 1 906 человек на 31 площадке. Из них — 1 860 русскоязычных участников на 30 площадках и 46 иностранцев, изучающих русский язык, писали тест TruD на специально выделенной площадке.

Для сравнения: в прошлом году «Тотальный диктант» в Уфе написали 1 547 человек.

«Сразу после диктанта команда профессиональных филологов приступила к проверке работ. Свою оценку можно будет узнать после 18 апреля на уфимской странице сайта totaldict.ru. Следовательно, количество отличников будет известно к концу следующей недели – 19-20 апреля. Церемония награждения отличников состоится, предположительно, в начале мая», — сообщила соорганизатор масштабной образовательной акции Альфия Кутлуева.