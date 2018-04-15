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Паводок-2018: уровень воды в реках Башкирии

ОБЩЕСТВО

Паводок-2018: уровень воды в реках Башкирии Фото: Олег Яровиков

Паводок-2018: уровень воды в реках Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На территории республики за сутки максимальный рост уровня воды зафиксирован на реке Белая в Бирске. Уровень воды в Белой за сутки поднялся здесь на 71 см и достиг 440 см, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

На втором месте — река Уфа возле деревни Верхний Суян Караидельского района – плюс 53 см за сутки. На данный момент уровень воды в реке достигает здесь отметки в 484 см.

Замыкает тройку река Инзер в Азово, уровень воды в которой поднялся за это же время на 9 см и составил 197 см.

И, наоборот, на реке Уршак возле Ляхово уровень воды заметно снизился и составляет сегодня 200 см.

Уровень воды в реке Усень возле Туймазов снизился за сутки на 58 см и равен пока 231 см.

В Белой возле Арского камня уровень воды снизился на 30 см и составляет 159 см.

Теги: паводок, реки
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