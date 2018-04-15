Правительство Башкирии утвердило индивидуальный режим особой охраны памятников природы Фото: автор Правительство Башкирии утвердило индивидуальный режим особой охраны памятников природы Фото: автор

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкологии Башкирии выступило с разъяснениями по поводу принятых постановлений республиканского правительства от 11 апреля 2018 года, поскольку в ряде СМИ была изложена их неверная трактовка.

Как пояснили в министерстве, большинство памятников природы, расположенных на территории Башкирии, созданы в 1965-1986 годах. Они не имели точных границ, площадей, конкретного местоположения, кроме ориентировочного описания и обобщенного режима охраны, без учета особенностей каждого памятника.

Поэтому было принято решение о проведении комплексной инвентаризации особо охраняемых природных территорий регионального значения. С момента создания первых памятников природы многое изменилось, включая требования по обеспечению сохранности этих территорий. Проведена работа по корректировке границ, площадей. В некоторых случаях исправлены названия памятников природы, уточнено их месторасположение. Многие памятники природы расширили свои границы. Так, памятники природы озера Асликуль и Кандрыкуль стали природными парками. На сегодняшний день режим охраны распространяется не только на водную гладь озер, но и на всю прилегающую территорию, входящую в состав природных парков. То же самое касается и горы Иремель.

По результатам такой работы Минэкологии Башкирии подготовило проекты постановлений республиканского правительства о внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров БАССР, начиная с 1965 года, которые расширяют перечень ограничений и запретов, определенные ранними документами.

К примеру, при создании в 1965 году памятников природы режим охраны для каждой ООПТ не устанавливался. Пунктом 2 постановления Совета Министров БАССР № 465 от 17 августа 1965 года для всех памятников природы предусмотрен общий режим: «Запретить на территории памятников природы и их охранной зоне рубку леса, разработку ископаемых, пастьбу скота и другие виды пользования без специального разрешения Совета Министров БАССР».

Постановлениями республиканского правительства от 11 апреля 2018 года для каждого памятника природы, в соответствии с его особенностями, утвержден индивидуальный режим особой охраны в части ограничений и запретов. Кроме того, полностью исключена какая-либо возможность получения специальных разрешений на пользование памятниками природы.

Проекты постановлений правительства Башкирии прошли соответствующие процедуры, включая независимую антикоррупционную экспертизу, получили положительные заключения государственной экологической экспертизы, согласованы с Минприроды России.

Принятые документы актуализируют все научные труды, исключают двойственность трактовки ранее принятых постановлений и требований действующих нормативно-правовых актов.

Сегодня каждый житель республики может ознакомиться как с границами, так и перечнем ограничений на различные виды деятельности налагаемых в связи со статусом каждой отдельной территории.

Как подчеркнули в Минэкологии Башкирии, данные постановления не оставляют шансов для необоснованных посягательств на изменение статуса особой охраны памятников природы и создают возможность организовать более целенаправленный и эффективный контроль за сохранением и развитием природоохранных территорий республики.