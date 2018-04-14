Жители Башкирии написали «Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова, УФПС РБ, администрация Кумертау













Жители Башкирии написали «Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова, УФПС РБ, администрация Кумертау

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана 14 апреля присоединились к акции «Тотальный диктант». В этом году она объединила более 1000 городов в 76 странах мира. В Уфе «главная контрольная» по русскому языку прошла на 30 площадках, также две площадки были организованы для написания иностранцами теста Trud. Число участников пока уточняется, организаторы ранее сообщали, что ожидают примерно 1700-2000 человек.

В столице республики участникам диктовали отрывок «День» из нового романа Гузель Яхиной «Дети мои» филологи, педагоги, теле- и радиоведущие, актеры, руководители организаций, детские писатели и даже представитель духовенства. Текст известной писательницы дополнительно был усложнен экспертным советом филологов.

По информации пресс-службы УФПС РБ, впервые одной из площадок «Тотального диктанта» стал клиентурный зал городского Главпочтамта на улице Ленина, 28. Текст читала радиоведущая Анастасия Реут. «Почтовая площадка» пользовалась у горожан большой популярностью. Количество желающих писать диктант именно здесь было настолько велико, что регистрация участников завершилась задолго до даты проведения мероприятия. Всего в образовательной акции на Главпочтамте приняли участие более 30 человек.

«Логистическим партнером акции выступила «Почта России», которая доставила в Башкортостан более пяти тысяч шариковых ручек с логотипом «Тотального диктанта». Свыше двух тысяч из них пришлось на Уфу», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Кумертау сообщили, что в городе на площадке КФ УГАТУ в образовательной акции приняли участие около 70 человек. Это люди разных возрастов и профессий. Например, самому юному участнику исполнилось восемь лет. Свою грамотность проверили инженеры, педагоги, бухгалтеры, студенты и школьники.

Организаторы «Тотального диктанта» в Уфе проинформировали, что онлайн-вебинар с разбором текста состоится на сайте totaldict.ru 18 апреля в 17.00 по уфимскому времени. Очная консультация с филологом пройдет 26 и 27 апреля в третьем корпусе БГПУ по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а (начало в 18.00, ауд. 401). Раздача работ состоится 26 и 27 апреля с 18.30 также в БГПУ по указанному адресу. Кроме того, результаты будут известны в конце апреля в личном кабинете.