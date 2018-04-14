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14 апреля Суббота

Уфа   °

В Псковской области найдены останки погибшего красноармейца из Башкирии – видео

ОБЩЕСТВО

В Псковской области найдены останки погибшего красноармейца из Башкирии – видео Фото: стоп-кадр видео с канала «Забытый батальон» поисковый отряд, YouTube | Видео: канал «Забытый батальон» поисковый отряд, YouTube

В Псковской области найдены останки погибшего красноармейца из Башкирии – видео Фото: стоп-кадр видео с канала «Забытый батальон» поисковый отряд, YouTube | Видео: канал «Забытый батальон» поисковый отряд, YouTube

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В районе деревни Заситино Себежского района поисковики отряда «Забытый батальон» Псковской области нашли останки погибшего красноармейца. При нем был обнаружен медальон. Как рассказал агентству «Башинформ» член Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Башкортостане Владимир Волков, вкладыш хорошо сохранился, и прочитать его не составило труда.

Выяснилось, что погибшим оказался числившийся пропавшим без вести уроженец Башкирии Парьев Василий Данилович, 1911 года рождения.

По словам командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, красноармеец служил в 391 полку 170 стрелковой дивизии и погиб 4-5 июля 1941 года в районе деревни Заситино. 

«В Себежском районе не первый год ведутся работы на местах боев 170 стрелковой дивизии. Каждый год оттуда возвращается несколько человек. Помимо псковских поисковиков ежегодно в леса у Заситино едут десятки поисковиков из нашей республики — из Стерлитамака, Уфы, Салавата, Куюргазинского района — в основном из тех муниципалитетов, где формировалась дивизия», — пояснил Владимир Волков.

Теги: поисковые отряды
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